மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கை தீவிரம் மக்கள் ஊரடங்கையொட்டி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்கள் நாளை ஓடாது மின்சார ரெயில்கள் குறைந்த அளவில் இயக்கப்படும்

