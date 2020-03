மாவட்ட செய்திகள்

அரசு உத்தரவை மீறி செயல்பட்ட வாரச்சந்தை; ஆந்திர மாநில அரசு பஸ்களிலும் அலைமோதிய கூட்டம் + "||" + Brisk business in the weekly market; Crowd in Andhra Pradesh government buses

அரசு உத்தரவை மீறி செயல்பட்ட வாரச்சந்தை; ஆந்திர மாநில அரசு பஸ்களிலும் அலைமோதிய கூட்டம்