மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் எதிரொலி: பொது இடங்களில் கிருமிநாசினி தெளிக்கும் பணி தீவிரம் சந்தைகள் மூடல் + "||" + The intensity of disinfectant spraying work in public places Markets Closure

கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் எதிரொலி: பொது இடங்களில் கிருமிநாசினி தெளிக்கும் பணி தீவிரம் சந்தைகள் மூடல்