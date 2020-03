மாவட்ட செய்திகள்

ஆற்றில் மீன்பிடி வலையில் சிக்கிய புத்தர் சிலை + "||" + Statue of Buddha caught in a fishing net in the river

ஆற்றில் மீன்பிடி வலையில் சிக்கிய புத்தர் சிலை