மாவட்ட செய்திகள்

சிங்கப்பூரில் இருந்து மதுரை வந்த பயணிகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனை: தனிமைப்படுத்திக் கொள்வேன் என உறுதி அளித்ததால் 166 பேர் அனுப்பி வைப்பு + "||" + Coronation test for travelers from Singapore to Madurai: 166 dispatches

சிங்கப்பூரில் இருந்து மதுரை வந்த பயணிகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனை: தனிமைப்படுத்திக் கொள்வேன் என உறுதி அளித்ததால் 166 பேர் அனுப்பி வைப்பு