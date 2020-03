மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் மேலும் 5 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு: மருத்துவ கல்வித்துறை மந்திரி சுதாகர் தகவல்

Five more people infected with coronavirus in Karnataka: Medical Education Minister Sudhakar

