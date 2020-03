மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் பொதுமக்களுக்கு கை கழுவ பயிற்சி + "||" + Public hand wash training to prevent the spread of coronavirus

