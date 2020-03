மாவட்ட செய்திகள்

நாளை நடைபெற இருந்த 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வின் கடைசி பரீட்சை ஒத்திவைப்பு + "||" + Postponement of the final exam of the 10th class general election tomorrow

