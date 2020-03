மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு சுய ஊரடங்கு: ஈரோட்டில் அனைத்து கடைகளும் அடைப்பு வீட்டுக்குள் முடங்கிய பொதுமக்கள் + "||" + Corona Antivirus Self-Curfew: All the shops in Erode are closed public Inactive

