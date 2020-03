மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவுவதை தடுக்க ஊரடங்கு: ஒட்டுமொத்த புதுச்சேரியும் முடங்கியது + "||" + Curfew to prevent corona spread Overall, Puducherry was paralyzed

கொரோனா பரவுவதை தடுக்க ஊரடங்கு: ஒட்டுமொத்த புதுச்சேரியும் முடங்கியது