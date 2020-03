மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் ஊரடங்கு; மாவட்டம் முழுவதும் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது + "||" + People Curfew; There was frenzy throughout the district

மக்கள் ஊரடங்கு; மாவட்டம் முழுவதும் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது