மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பாதித்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பது எப்படி? கலெக்டர் முன்னிலையில் செயல்விளக்கம் + "||" + How to treat coronavirus victims? Explanation in the presence of the Collector

கொரோனா வைரஸ் பாதித்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பது எப்படி? கலெக்டர் முன்னிலையில் செயல்விளக்கம்