மாவட்ட செய்திகள்

தாய்லாந்து நாட்டினர் ஈரோட்டுக்கு வந்து சென்ற 9 வீதிகளில் போக்குவரத்துக்கு தடை; 696 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் + "||" + Traffic congestion The 9 streets where the Thai nationals came to Erode; 696 were isolated

தாய்லாந்து நாட்டினர் ஈரோட்டுக்கு வந்து சென்ற 9 வீதிகளில் போக்குவரத்துக்கு தடை; 696 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர்