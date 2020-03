மாவட்ட செய்திகள்

உணவு பொருள் விற்பனை நிலையங்களில் இருமல், காய்ச்சல் உள்ளவர்களை பணியில் சேர்க்க கூடாது + "||" + Do not recruit people with cough and flu in food stalls

