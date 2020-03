மாவட்ட செய்திகள்

ஆலத்தூர் ஊராட்சியில் உள்ளாட்சி அமைப்பு சார்பில் தடுப்பு பணிகள் தீவிரம் + "||" + Intensification of Prevention Activities on behalf of Local Government in Alathur Panchayat

ஆலத்தூர் ஊராட்சியில் உள்ளாட்சி அமைப்பு சார்பில் தடுப்பு பணிகள் தீவிரம்