மாவட்ட செய்திகள்

பொது இடங்களில் 5 பேர் கூட தடை: பால், காய்கறி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைக்கும் கலெக்டர் ஷில்பா பேட்டி + "||" + Including milk and vegetable Get the essentials Interview with Collector Shilpa

பொது இடங்களில் 5 பேர் கூட தடை: பால், காய்கறி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைக்கும் கலெக்டர் ஷில்பா பேட்டி