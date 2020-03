மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்கஅரசின் உத்தரவை தயவு செய்து பின்பற்றுங்கள்மாநில மக்களுக்கு, நடிகர் சிவராஜ்குமார் வேண்டுகோள் + "||" + To prevent the spread of coronavirus Please follow the government order

