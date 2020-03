மாவட்ட செய்திகள்

மாநில எல்லைகள் மூடப்பட்டதால் ரூ.1 கோடி பூக்களை ஏரியில் கொட்டிய விவசாயிகள் + "||" + Farmers who have poured Rs 1 crore flowers into the lake as state borders are closed

மாநில எல்லைகள் மூடப்பட்டதால் ரூ.1 கோடி பூக்களை ஏரியில் கொட்டிய விவசாயிகள்