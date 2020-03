மாவட்ட செய்திகள்

முககவசம் அணிந்து பிளஸ்-2 தேர்வு எழுதிய மாணவ-மாணவிகள் + "||" + Students wore a mask and wrote the Plus 2 exam

முககவசம் அணிந்து பிளஸ்-2 தேர்வு எழுதிய மாணவ-மாணவிகள்