மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் எதிரொலி: பரமக்குடியில் 13 பேர் வீடுகளில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்டது + "||" + Corona virus, sticker pasted on houses of 13 people in Paramakudi

கொரோனா வைரஸ் எதிரொலி: பரமக்குடியில் 13 பேர் வீடுகளில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்டது