மாவட்ட செய்திகள்

144 தடை உத்தரவு: விதிகளை மீறினால் 6 மாதம் சிறை - சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனர் எச்சரிக்கை + "||" + 144 injunction order If the rules are violated 6 months in prison Chennai Municipal Commissioner Warning

144 தடை உத்தரவு: விதிகளை மீறினால் 6 மாதம் சிறை - சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனர் எச்சரிக்கை