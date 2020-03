மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் நகரில், 4 இடங்களில் தற்காலிக காய்கறி சந்தைகள் - நாளை முதல் செயல்படுகிறது + "||" + In Dindigul,Temporary Vegetable Markets at 4 locations - Operating from tomorrow

திண்டுக்கல் நகரில், 4 இடங்களில் தற்காலிக காய்கறி சந்தைகள் - நாளை முதல் செயல்படுகிறது