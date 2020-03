மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி பஸ் நிலையத்தில் காய்கறி கடைகளுக்கு அனுமதி மறுப்பு + "||" + At the Kallakurichi bus station Refuse permission to vegetable shops

கள்ளக்குறிச்சி பஸ் நிலையத்தில் காய்கறி கடைகளுக்கு அனுமதி மறுப்பு