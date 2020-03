மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள பழனிமாணிக்கம் எம்.பி. ரூ.5 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு + "||" + To carry out coronary immunization Palanimanikam MP 5 crores of funds

