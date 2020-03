மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா வைரஸ் பாதித்த 5 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை + "||" + At the Salem Government Hospital Infecting the corona virus Intensive care for 5 people

சேலம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா வைரஸ் பாதித்த 5 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை