மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா அச்சுறுத்தலால் தனியார் டாக்டர்கள் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதை நிறுத்தக்கூடாது - சுகாதாரத்துறை மந்திரி வலியுறுத்தல் + "||" + By threatening the corona Private Doctors Patients should not stop treating patients Insistence of the Minister of Health

கொரோனா அச்சுறுத்தலால் தனியார் டாக்டர்கள் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதை நிறுத்தக்கூடாது - சுகாதாரத்துறை மந்திரி வலியுறுத்தல்