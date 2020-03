மாவட்ட செய்திகள்

7 மாத குழந்தை உள்பட மும்பையில் புதிதாக 22 பேருக்கு கொரோனா - பாதிப்பு எண்ணிக்கை 108 ஆக அதிகரிப்பு + "||" + Including a 7-month-old baby In Mumbai 22 new cases of Corona The number of casualties increased to 108

7 மாத குழந்தை உள்பட மும்பையில் புதிதாக 22 பேருக்கு கொரோனா - பாதிப்பு எண்ணிக்கை 108 ஆக அதிகரிப்பு