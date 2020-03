மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்கள் ஒரே இடத்தில் கூடுவதை தடுக்க தென்காசி பழைய பஸ் நிலையத்தில் தற்காலிக மார்க்கெட் + "||" + Temporary Market at Tenkasi Old Bus Stand to prevent the public from gathering in one place

பொதுமக்கள் ஒரே இடத்தில் கூடுவதை தடுக்க தென்காசி பழைய பஸ் நிலையத்தில் தற்காலிக மார்க்கெட்