மாவட்ட செய்திகள்

அரசு, தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளில் கொரோனா ஆய்வுக்கூடம் அமைக்க வேண்டும் - எச்.வசந்தகுமார் எம்.பி. வலியுறுத்தல் + "||" + In government and private medical colleges Corona Laboratory should be set up

அரசு, தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளில் கொரோனா ஆய்வுக்கூடம் அமைக்க வேண்டும் - எச்.வசந்தகுமார் எம்.பி. வலியுறுத்தல்