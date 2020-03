மாவட்ட செய்திகள்

தீவாக மாறிய மாஞ்சோலை - அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைக்காமல் குடும்பத்துடன் தொழிலாளர்கள் தவிப்பு + "||" + Manjolai who became the island Deprived of essential goods Workers with family Helplessness

தீவாக மாறிய மாஞ்சோலை - அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைக்காமல் குடும்பத்துடன் தொழிலாளர்கள் தவிப்பு