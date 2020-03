மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்தங்கரை அருகே, தண்ணீர் பிடிக்கும் தகராறில் தொழிலாளி அடித்துக்கொலை - தந்தை-மகன்கள் உள்பட 7 பேர் கைது + "||" + Near Oothankarai, In water-disputing disputes Worker slaughter - 7 people arrested, including the father of sons

ஊத்தங்கரை அருகே, தண்ணீர் பிடிக்கும் தகராறில் தொழிலாளி அடித்துக்கொலை - தந்தை-மகன்கள் உள்பட 7 பேர் கைது