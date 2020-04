மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மேலப்பாளையத்தில் பரபரப்பு: கொரோனா நோயாளிகள் குடும்பத்தினர் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் + "||" + tirunelveli in melappalaiyam Furore Corona patients are family The homes were isolated

நெல்லை மேலப்பாளையத்தில் பரபரப்பு: கொரோனா நோயாளிகள் குடும்பத்தினர் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர்