மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை, ஈரோடு பகுதிகளில் இருந்து திருவாடானைக்கு வந்த 24 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் - கலெக்டர் தகவல்

Twenty four people from Chennai and Erode have come to Thiruvananthapuram, according to the Collector

