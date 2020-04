மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நிவாரண நிதியாக காங்கிரஸ் எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்கள் தலா ரூ.1 லட்சம் வழங்க வேண்டும் - சித்தராமையா வேண்டுகோள் + "||" + Corona Relief Fund Congress MPs and MLAs To 1 lakh each to deliver Should Siddaramaiah request

கொரோனா நிவாரண நிதியாக காங்கிரஸ் எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்கள் தலா ரூ.1 லட்சம் வழங்க வேண்டும் - சித்தராமையா வேண்டுகோள்