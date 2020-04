மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் இருந்து 1,500 பேர் திரும்பிய கிராமத்தில் சுகாதாரத்துறையினர் ஆய்வு - எல்லையில் தடுப்புகள் அமைத்து கண்காணிப்பு + "||" + From Bangalore In the village of 1,500 returned Health Department Study

பெங்களூருவில் இருந்து 1,500 பேர் திரும்பிய கிராமத்தில் சுகாதாரத்துறையினர் ஆய்வு - எல்லையில் தடுப்புகள் அமைத்து கண்காணிப்பு