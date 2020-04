மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவை தடுக்க மத தலைவர்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் - முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா வேண்டுகோள் + "||" + To prevent corona Religious leaders should cooperate At the request of First-Minister Yeddyurappa

கொரோனாவை தடுக்க மத தலைவர்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் - முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா வேண்டுகோள்