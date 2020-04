மாவட்ட செய்திகள்

3 பார்களின் கதவை உடைத்து போலீசார் சோதனை: ரூ.2½ லட்சம் மது பாட்டில்கள் பறிமுதல் - பார் உரிமையாளர் கைது + "||" + Police raid the door of 3 bars: Rs 2.2 lakh worth of liquor bottles seized - Bar owner arrested

3 பார்களின் கதவை உடைத்து போலீசார் சோதனை: ரூ.2½ லட்சம் மது பாட்டில்கள் பறிமுதல் - பார் உரிமையாளர் கைது