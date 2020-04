மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில், கொரோனாவால் பாதித்தவர்களின் குடியிருப்பு தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக அறிவிப்பு + "||" + Of those affected by the Corona, in Trichy Notice of Residential Banned Area

