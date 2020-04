மாவட்ட செய்திகள்

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் நடமாடும் வாகனங்கள் மூலம் ரேஷன் பொருட்கள் வினியோகம் - கலெக்டர் ஆய்வு + "||" + In isolated areas By moving vehicles Distribution of ration products - Collector's Survey

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் நடமாடும் வாகனங்கள் மூலம் ரேஷன் பொருட்கள் வினியோகம் - கலெக்டர் ஆய்வு