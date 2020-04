மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிபாளையம் அருகே, குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.1,000 கொரோனா நிவாரண உதவி - அமைச்சர் தங்கமணி வழங்கி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Near the Pallipalayam, For family cardholders Rs.1,000 Corona Relief Assistance

