மாவட்ட செய்திகள்

வெளிமாநிலத்தவர், ரேஷன்கார்டு இல்லாத 1000 பேருக்கு சொந்த செலவில் உணவு பொருட்கள் - அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி வழங்கினார் + "||" + Food items at the expense of 1000 people who are out of state, without a ration card - Minister KD Rajendrabalaji presented

வெளிமாநிலத்தவர், ரேஷன்கார்டு இல்லாத 1000 பேருக்கு சொந்த செலவில் உணவு பொருட்கள் - அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி வழங்கினார்