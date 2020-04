மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லி மாநாட்டிற்கு சென்று திரும்பியவர்களில் பண்ருட்டி, பரங்கிப்பேட்டையை சேர்ந்த 3 பேருக்கு கொரோனா - மருத்துவமனைகளில் தீவிர சிகிச்சை + "||" + Among those returning to the Delhi convention From Panruti, Parangipetta Corona for 3 people

டெல்லி மாநாட்டிற்கு சென்று திரும்பியவர்களில் பண்ருட்டி, பரங்கிப்பேட்டையை சேர்ந்த 3 பேருக்கு கொரோனா - மருத்துவமனைகளில் தீவிர சிகிச்சை