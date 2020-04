மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அனைத்து சமுதாய தலைவர்களுடன் ஆலோசனை கூட்டம் - கலெக்டர் பிரபாகர் தலைமையில் நடந்தது + "||" + Regarding Coronation Prevention With all community leaders Advisory meeting

