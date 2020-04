மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லி எய்ம்ஸ் ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா வைரஸ் பாதித்த பெண்ணுக்கு அழகான ஆண் குழந்தை பிறந்தது + "||" + A beautiful baby girl was born to a woman infected with coronavirus at Delhi AIIMS

