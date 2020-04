மாவட்ட செய்திகள்

அரசு மருத்துவமனைகளில் தேவையான அளவுக்கு மருந்து, படுக்கை வசதிகள் உள்ளன - அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி தகவல் + "||" + As much as necessary in government hospitals Drugs and Bedding - Minister KC.Veeramani Information

அரசு மருத்துவமனைகளில் தேவையான அளவுக்கு மருந்து, படுக்கை வசதிகள் உள்ளன - அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி தகவல்