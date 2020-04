மாவட்ட செய்திகள்

தேனியில், சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாமல் மக்கள் அலட்சியம் - காய்கறி வாங்க கடைகளில் முண்டியடிப்பு + "||" + In Theni, Indifference of the people adhere to the social gap - Buy vegetable stores muntiyatippu

தேனியில், சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாமல் மக்கள் அலட்சியம் - காய்கறி வாங்க கடைகளில் முண்டியடிப்பு