மாவட்ட செய்திகள்

பிரதமரின் வேண்டுகோளை ஏற்று வீடுகளின் முன்பு அகல்விளக்கை ஏற்றிய பொதுமக்கள் - பல்வேறு இடங்களில் வாணவேடிக்கைகளும் விட்டனர் + "||" + Accept the PM's request The public who mounted a flashlight in front of the houses

பிரதமரின் வேண்டுகோளை ஏற்று வீடுகளின் முன்பு அகல்விளக்கை ஏற்றிய பொதுமக்கள் - பல்வேறு இடங்களில் வாணவேடிக்கைகளும் விட்டனர்