மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை: நெல்லை மாவட்டத்தில் புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வந்தது - போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு + "||" + Corona Prevention In Tirunelveli district New regulations came into effect Intensive surveillance by the police

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை: நெல்லை மாவட்டத்தில் புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வந்தது - போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு