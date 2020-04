மாவட்ட செய்திகள்

ஆதரவற்றோருக்கு கருணை கரம் நீட்டும் மதுரை மாநகராட்சி; விதவிதமான உணவுகளை 3 வேளையும் தயாரித்து வழங்குகிறது + "||" + Madurai Corporation to extend mercy to supporters Provides 3 different types of food

ஆதரவற்றோருக்கு கருணை கரம் நீட்டும் மதுரை மாநகராட்சி; விதவிதமான உணவுகளை 3 வேளையும் தயாரித்து வழங்குகிறது