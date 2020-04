மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்: சாராய விற்பனை தலை தூக்கியது - திருச்சியில் 3 பேரல்களின் ஊறல் அழிப்பு + "||" + Closure of Curfew Task Shops: Alcohol sales head lifted - The soaking of 3 barrels in Trichy

ஊரடங்கால் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்: சாராய விற்பனை தலை தூக்கியது - திருச்சியில் 3 பேரல்களின் ஊறல் அழிப்பு